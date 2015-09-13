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    Видеотрансляция матча «Краснодар» - «Динамо» – на «Бомбардире»

    "Краснодар" и "Динамо" в турнирной таблице разделяет три очка, но уже сегодня подопечные Олега Кононова в случае победы могут поправить свое турнирное положение и вмешаться в борьбу за верокубковые места. Перед тяжелым матчем в Дортмунде краснодарцам необходим заряд положительных эмоций, ведь команда после выездной победы над "Зенитом" неудачно провела игры с "Мордовией" и "Локомотивом". Однако прервать шестиматчевую беспроигрышную серию "Динамо" будет очень нелегко, команда Андрея Кобелева находится в хорошей форме и в случае успеха приблизится к идущему третьим "Зениту" на расстояние одного очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Динамо". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 09:57
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