Моуринью: «Не сомневаюсь, что «Челси» не вылетит в Чемпионшип»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после неудачного старта сезона отметил, что отстоять звание чемпиона его команде будет очень нелегко. В то же время наставник синих с уверенностью заявил, что "аристократам" не грозит вылет в Чемпионшип.

«Чтобы выиграть титул, нам нужно прибавлять, а также надеяться на поражения команд, которые сейчас нас опережают. Даже если мы выиграем все оставшиеся матчи, это не гарантирует нам завоевания трофея. Но можете не сомневаться, что в следующем сезоне „Челси“ не будет играть в Чемпионшипе" - сказал Моуринью.