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    Моуринью: «Не сомневаюсь, что «Челси» не вылетит в Чемпионшип»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после неудачного старта сезона отметил, что отстоять звание чемпиона его команде будет очень нелегко. В то же время наставник синих с уверенностью заявил, что "аристократам" не грозит вылет в Чемпионшип.

    «Чтобы выиграть титул, нам нужно прибавлять, а также надеяться на поражения команд, которые сейчас нас опережают. Даже если мы выиграем все оставшиеся матчи, это не гарантирует нам завоевания трофея. Но можете не сомневаться, что в следующем сезоне „Челси“ не будет играть в Чемпионшипе" - сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    13.09.2015 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      murakami777 14 сентября 2015, 08:47

      воот, молодец, Маур!...отличные цели на сезон - не вылететь в пердив! так держать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      hardwj 13 сентября 2015, 11:03

      *))), это у него шутка такая

      1
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      Рейтинг: +11

      БАСЭБАС 13 сентября 2015, 09:39

      не знаю, не знаю

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