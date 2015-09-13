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    Карадениз: «Никогда не были в таком состоянии, но будем бороться до последнего»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился эмоциями после матча восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:1).

    "Никогда в истории «Рубин» не был в том состоянии, в котором находится сейчас. Но у команды есть свой дух, дух Казани, который мы должны проявлять на поле. Каков будет результат в конце сезона, известно одному Всевышнему, но мы будем бороться до последнего. Сегодня мы хорошо боролись, а тренеры, которые вели игру, хорошо делали свою работу. Сегодня нас поддерживали новый президент клуба, болельщики, которые мотивировали нас, придавали сил. Пусть город и болельщики не волнуются, мы будем стараться и дальше. Я благодарен всем, кто сегодня приехал и поддержал нас в трудный момент. Эта победа – наш подарок болельщикам! Мы посвящает ее им", - сказал Карадениз.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.09.2015 08:57
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