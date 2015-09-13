Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стрепетов: «Судья должен был поставить пенальти в ворота ЦСКА и удалить Дзюбу»

    Бывший нападающий «Зенита» Алексей Стрепетов оценил эпизод в штрафной ЦСКА во время матча восьмого тура РФПЛ с командой из Санкт-Петербурга (2:2), когда форвард гостей Артем Дзюба получил желтуюкарточку за удар локтем защитника армейцев Сергея Игнашевича.

    «Здесь Виталий Мешков неправильно выбрал позицию и не видел эпизод. Видно, что Игнашевич старался борцовскими приeмами уложить Дзюбу на лопатки в штрафной. Но при этом также видно, что Артме откровенно ударил в лицо защитника ЦСКА. Получается, что у нас Виллаш-Боашу дают шесть матчей дисквалификации за лeгкий толчок, а Дзюба получает желтую карточку за очень жесткий удар в лицо. В этом моменте судья должен был давать жeлтую карточку Игнашевичу, назначать пенальти в ворота ЦСКА и удалять с поля Артема Дзюбу. Думаю, этот эпизод ещe будет поднят на заседании судейского комитета»,- считает Стрепетов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2015 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 13 сентября 2015, 19:31

      красную Дзюбе давать надо было это факт умышленный удар локтём в лицо после свистка и не спортивное поведение, а вот за что пенальти давать????дзюба двигался в игнашевича в игрока игнашевич стоял на месте смещаясь назад под давлением форварда, где был пенальти не ясно.дзюба пихал руками защитника и в такой же степени делал это защитник футбол это контактный вид спорта.так можно за каждый контакт руки одного с другим игроком давать штрафной и карточки .что за идиотизм пишут по поводу пенальти там????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 13 сентября 2015, 14:15

      я смотрю бомжей снова припекает)ЦСКА должны были побеждать...пеналя на Смольникове не было, первоначально он и нарушал правила, а далее Щенников упал и зацепил Смольникова. Дзюбиньё должен был отхватить красную.Болельщик Спартака.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      n272nm > Mr.Hamster 13 сентября 2015, 14:18

      Болельщикам Зенита очень интересно мнение свиньи, да :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 13 сентября 2015, 11:14

      Кабинетным повезло, снова им судья не дал проиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 13 сентября 2015, 10:36

      Правильно сказал, только Дзюбу всё же удалять бы не нужно было, так как он просто отмахнулся от Игнашевича, как от назойливой мухи и случайно задел его локтем, хотя следить за тем, чтобы таких случайностей не было, нужно, конечно, следить. А вот пендаль стопроцентный судейка не поставил. Вот так кони, как правило, и отскакивают или ничейки получают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      n272nm 13 сентября 2015, 10:01

      Судейство в этой игре было за гранью добра и зла. И, что самое неприятное, это самое судейство в прямую повлияло на результат. Тридвараз обязан был ставить два стопудовых пенальти в ворота ЦСКА. Можно сколько угодно пенять на Дзюбу, который не сдержался, но где был судья, когда Игнашевич в открытую, тупо держал Дзюбу руками?! Мешков, тупо украл у Зенита победу, до кучи проигнорировав снос Смольникова. Два стопудовых пенальти, но Мешков их не заметил, хотя как можно было не заметить, как Игнашевич держал Дзюбу, я не понимаю. Точней понимаю, потому что так не замечают нарушения, когда у судьи имеется финансовая стимуляция со стороны ЦСКА. Это не первый, и не второй случай, и это сильно утомило уже. С Ростовом, я тоже помню, скандал вышел, когда судья ровно так же не увидел пенальти в ворота ЦСКА в конце матча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2015, 09:59

      Как раз этот матч-Слуцкий как тренер полностью проиграл-правда непонятно кому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2015, 09:49

      А если честно-судья был на высоте в этой игре-он равномерно не замечал ляпы и той и другой команды.А данном эпизоде-все закономерно-пенсионер пытался реально удержать дерево -вот и получил ветками по фейсу.Понтус вон тоже не играет а бегает только цепляет -точнее цепляется за всех-ничего ведь на хорошем счету в команде.Первый тайм полностью за клячами-а второй они в глубоком ану-се.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 13 сентября 2015, 09:24

      Судейство вообще в этой игре было отвратительным

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11