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    Видеотрансляция матча «Спартак» - «Ростов» – на «Бомбардире»

    «Спартак» и «Ростов» являются соседями по турнирной таблице, но амбиции у команд, безусловно, разные. Москвичи уже в этом туре могут воспользоваться осечками своих конкурентов и на расстояние одного очка приблизиться к идущему на втором месте «Локомотиву». Но обыграть «Ростов» в этом сезоне удалось только ЦСКА, и то при помощи сомнительного судейского решения. Безусловно, нас ожидает увлекательный матч, где будет вестись игра на три результата.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Ростов». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 13 сентября 2015, 15:03

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