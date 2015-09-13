Видеотрансляция матча «Спартак» - «Ростов» – на «Бомбардире»

«Спартак» и «Ростов» являются соседями по турнирной таблице, но амбиции у команд, безусловно, разные. Москвичи уже в этом туре могут воспользоваться осечками своих конкурентов и на расстояние одного очка приблизиться к идущему на втором месте «Локомотиву». Но обыграть «Ростов» в этом сезоне удалось только ЦСКА, и то при помощи сомнительного судейского решения. Безусловно, нас ожидает увлекательный матч, где будет вестись игра на три результата.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Ростов». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!