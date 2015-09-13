Ловчев: «Считаю, что Слуцкий выиграл матч»

Эксперт Евгений Ловчев считает, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий тактически переиграл своего соперника в матче восьмого тура РФПЛ с "Зенитом" (2:2), однако армейцы потеряли очки из-за индивидуальных ошибок.

"Конечно, не попрешь против табло. Но считаю, что этот матч выиграл Слуцкий. Это очень приятно осознавать – наш российский тренер уверенно, можно сказать, на классе выигрывал этот матч. ЦСКА был, как робот, – все выверено, нет ничего лишнего, каждый знает свой маневр. Гол Думбия забил просто шикарный, передачки там шли просто ну высший класс. Не было такого, чтобы кто-то тянул на себя, каждый вписан в игру и делает то, что отработано.

Почему потеряли очки? Можно поискать индивидуальные ошибки во втором случае, когда неправильно выстроили линию, но Смольников сейчас в большом порядке и очень здорово чувствует момент, когда надо рвануть за спину – просто умница парень. Ну и склонен поискать тут неигровые причины: если вы во многих матчах вырываете победы в самой концовке, будьте готовы к тому, что и вам тоже в этой концовке забьют", - считает Ловчев.