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    Ловчев: «Считаю, что Слуцкий выиграл матч»

    Эксперт Евгений Ловчев считает, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий тактически переиграл своего соперника в матче восьмого тура РФПЛ с "Зенитом" (2:2), однако армейцы потеряли очки из-за индивидуальных ошибок.

    "Конечно, не попрешь против табло. Но считаю, что этот матч выиграл Слуцкий. Это очень приятно осознавать – наш российский тренер уверенно, можно сказать, на классе выигрывал этот матч. ЦСКА был, как робот, – все выверено, нет ничего лишнего, каждый знает свой маневр. Гол Думбия забил просто шикарный, передачки там шли просто ну высший класс. Не было такого, чтобы кто-то тянул на себя, каждый вписан в игру и делает то, что отработано.

    Почему потеряли очки? Можно поискать индивидуальные ошибки во втором случае, когда неправильно выстроили линию, но Смольников сейчас в большом порядке и очень здорово чувствует момент, когда надо рвануть за спину – просто умница парень. Ну и склонен поискать тут неигровые причины: если вы во многих матчах вырываете победы в самой концовке, будьте готовы к тому, что и вам тоже в этой концовке забьют", - считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 08:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 13 сентября 2015, 13:05

      на каком классе?????два гола себе забили и два им,цска вообще ничего толкового не сделали,как и всегда,в этом они стабильны

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      Рейтинг: +11222

      alp 13 сентября 2015, 12:01

      первые минут 15 кони плющили Зенит как хотели. у Зенита было полностью разобранное состояние и настроение близкое к панике. забей цска еще один гол в начале 1 тайма и все, Зенит бы игру не вытащил. И это все - провал боаша. как тренер в Зените он не справляется. ноль. И при всем при этом, ловчева не поддерживаю. слуцкий в данном матче как раз проиграл.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 13 сентября 2015, 10:45

      А Николас Ломбертс гол тоже на классе игроков ЦСКА забил?

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 13 сентября 2015, 10:44

      Во ляпнул, то! ЦСКА еле еле от поражения, с помощью судеек, отскочил, а Ловчёв о классе игроков говорит. Каких? Костолома Вермблюма, или балабола Дзагоева? Игроки в ЦСКА неплохие, но никак не выше классом игроков Зенита.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Зенит 2015 13 сентября 2015, 11:46

      Однако одна команда прет весь начавшийся чемп с минимумом пропущенных мячиков и без единого поражения(и это я, мужик, не про Зенит говорю), а у другой и вратарь в "домище" пропускает, и тренер судей бьет, да и про класс игроков я бы хорошо поспорил. Кстати, про супергол Ломбертса: подача Вернблума была в расчете на Мусу, но швед знал, что Николас мяч примет раньше. Так что подача шведа была удобна для Ломбертса и 3,14здец как не удобна Лодыркину и всей команде

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Майор Дзагоев 13 сентября 2015, 13:07

      ты идиот и видимо очень приочень мало понимаешь вообще в футболе,выйди хоть во дворе поиграй,а не клавиши мусоль

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Майор Дзагоев 13 сентября 2015, 13:58

      Так каким же боком, всё таки, был использован "класс" игроков ЦСКА в забитом, случайном и нелепым, голом Ломбертса в свои ворота? А то что ЦСКА, действительно, в этом сезоне, впервые при Слуцком, стал неплохо играть - это факт. Правда судейки, хотелось бы что только по привычке, не прекратили вытаскивать и помогать ЦСКА, что было в играх со Спартаком, Ростовом и Зенитом.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Майор Дзагоев 13 сентября 2015, 14:06

      Кстати я бы, на месте Боаша, глаза бы кулаком протёр арбитру, который имел наглость хамить тренеру. Я не говорю уже о том, что удаление Боаша было произведено путём заранее и хорошо спланированной провокации, целью которой было его удаление перед матчем с ЦСКА. Получилось ещё лучше, чем было спланировано в кабинетах. Удаление Боаша повлияло на игру с КС, а то что рыжий заслуженно толкнул охамевшего арбитра, стало причиной длительной дисквалификации. Кстати так никто и не сказал за что выгнали Боаша. Толкался он уже после удаления. Так что заговор налицо!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2015, 09:53

      Глупое мнение-основанное лишь на жоп-олиз-стве нового главного тренера сборной.В чем обыграл? Отбросьте первый автогол, и кони в полной жо-пе,хотя первый тайм и провели намного сильнее.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 13 сентября 2015, 09:50

      Ахахаха :))) Ловчев не разбирается в футболе, от слова совсем. Если бы судейство было адекватным, в ворота ЦСКА было бы поставлено два стопудовых пенальти. При этом не нужно забывать, что первый гол Зенит забил сам себе. Не случись этого несчастного случая, ЦСКА не наиграл бы даже на ничью. Это я не говорю о том, что свинье не стоит комментировать другие клубы, особенно Зенит и ЦСКА. О своем хлеве нужно переживать.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > n272nm 13 сентября 2015, 09:58

      Будь добр не забывать свои слова-когда на наших ветках тусуешься.

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      Рейтинг: +365

      n272nm > Диктор 13 сентября 2015, 10:06

      Я не Ловчев, я в СМИ про Спартак не вякаю. Рейнгольд, Ловчев, Бубнов, изредка даже Симонян и т.д., все несут ересь про другие клубы. Что бы тебе было понятно, приведи мне пример, где зенитовцы, что то там говорят про Спартак, особенно про матч Спартак с другим клубом?! есть понятие этикета и корректности. В Спартаке об этих понятиях никогда не слышали.

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      Рейтинг: +272

      Inks > n272nm 13 сентября 2015, 10:25

      Они же на своем спартачке не распиарятся, вот и лезут комментировать, куда не следует

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