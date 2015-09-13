Кисляк: «На поле не было равнодушных, все бились друг за друга»

Полузащитник "Рубина" Сергей Кисляк после матча восьмого тура РФПЛ с "Локомотивом" (3:1) рассказал чего не хватало команде в предыдущих встречах.

"Наша игра стала более организованной. Сегодня на поле не было равнодушных: все бились друг за друга, за команду, за болельщиков, которых пришло на матч очень много. В предыдущих играх этого не хватало. Мешала усталость, ротации состава не было. Думаю, это одна из главных причин. Я думаю, каждая следующая победа придает положительные эмоции. Нам нужно это использовать и шаг за шагом выбираться", - считает Кисляк.