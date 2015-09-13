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    Ловчев: «Купите уже Виллаш-Боашу билет в Лиссабон»

    Эксперт Евгений Ловчев, комментируя итоги матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА - "Зенит" (2:2), выразил уверенность, что руководству клуба из Санкт-Петербурга необходимо расторгнуть контракт с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.

    "Безусловно, "Зениту" надо расставаться с Виллаш-Боашем. Посмотрите, ведь многие ребята приехали из сборных, многие наши – по идее, должны быть в хорошем психологическом состоянии. Выиграли же – жизни радуйся! Но в ЦСКА их встретила нормальная атмосфера, а в «Зените» человек на первой же пресс-конференции устроил цирк и сказал, что уходит. Ну, понятно, более подходящего момента найти было нельзя… Это и в мелочах отражается: у армейцев мяч липнет при приеме, у зенитовцев отскакивает, как от деревянных. Армейцы спокойны, зенитовцы изображают коллективного Вернблума. Купите уже Виллаш-Боашу билет в Лиссабон», — сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 07:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 14 сентября 2015, 09:40

      Дядя Женя, купи Андрюшке билет сам.

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      Рейтинг: +19

      bentlly 13 сентября 2015, 12:46

      Для Боаша не справедливо такий слова. Они сами гавно но как будто не знает себя и обсуждает остальные

      0
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      Рейтинг: +11222

      alp 13 сентября 2015, 11:56

      боаш бесполезное звено в Зените. давно надо было его выгнать. но зао виднее.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 13 сентября 2015, 11:22

      Ловчев - это эталонный идиот. Во-первых, он - свинья и не дело свиньи, вякать что-то там, про Зенит. А во-вторых, цирк устроил не Боаш, а руководство РФС, которое ужесточило лимит.

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      Рейтинг: +14

      Sclar > n272nm 13 сентября 2015, 12:03

      Лимит ударил по всем. И по чему то другие клубы перестраиваются, а не ноют. Да и сейчас у Зенита состав довольно сильный, только вот тренер не может настроить командную игру.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm > Sclar 13 сентября 2015, 14:16

      Другие клубы не ноют, потому что им не нужно играть в ЛЧ. Это понимает любой здравомыслящий человек, но ты - не понимаешь. Боаш пришел в Зенит совсем не для того, чтобы выигрывать чемпионат России. И приглашали его вовсе не для этого.

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      Рейтинг: +77

      Truly 13 сентября 2015, 10:09

      Лучше бы себя вспомнил. "Липнет мяч, как от деревянных..." Не помню я, чтобы у футболиста Ловчева лип мяч к ногам - это было такое же дерево, как все...А провоцировать очередную травлю тренера - это сейчас многие горазды. Квасные патриоты, вашу мать...Лихтиншайна обыграли....

      -2
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      Рейтинг: +13

      James_10 > Truly 13 сентября 2015, 10:15

      Он прав в том, что Боашу пора уже уйти из Зенита. Команда при нём мёртвая

      1
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > Truly 13 сентября 2015, 10:32

      А ты хоть видел как он играл????Тебе лет то сколько мальчик,,,Судя по нику ну не как ты не мог видеть как ловчев играл,так что думай прежде чем писать а то на дебила смахиваеш

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > slavutiq70 13 сентября 2015, 10:52

      Он себе еще и год рождения 1959 придумал? !!!!!!!!

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      Рейтинг: +13

      James_10 > Кронштадт65 13 сентября 2015, 18:33

      Зенит мёртвый не первую игру, вспомни хотя бы прошлый тур, игру с Крылья Советов...

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