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    Орлов: «Ошибки у Мешкова были, но судейство на результат не повлияло»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов прокомментировал арбитраж матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА«Зенит» (2:2).

    "Ошибки у бригады Мешкова были, но на результат, считаю, судейство не повлияло. Дзюбе судья показал желтую карточку, но Игнашевич настолько откровенно держал его двумя руками – смотрите повторы, что теоретически можно было и пенальти назначить. Хотя, мне кажется, надо было просто дать каждому по карточке и этим ограничиться. Игнашевич начал рукоприкладство, а Дзюба закончил.

    Семак сказал о моменте, когда Щенников сбил Смольникова в штрафной. Изучаем повторы: Щенников упал на ногу Смольникову – это фол, но объективности ради Смольников первым толкал оппонента, еще только врываясь в штрафную. Две непростые ситуации, когда судье остается брать ответственность на себя", - сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 07:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 13 сентября 2015, 10:53

      Геннадий Сергеевич. Я понимаю что руководство канала требует от комментаторов быть беспристрастным и непредвзятым, но советую воспользоваться опытом Ваших более молодых коллег, которые забив на все требования и рекомендации, "топят" за свои команды или за те, кто заплатит. Ещё подозреваю что симпатизировать Зениту им не разрешается.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 13 сентября 2015, 10:39

      Конечно, судейство на результат не повлияло. Как могут два стопудовейших пенальти в ворота ЦСКА, которые судья предпочел не заметить, повлиять на результат?! :)))))

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > n272nm 13 сентября 2015, 11:54

      А так и могут: их не поставили, и Зеня опять... Продул, в общем. Не по счету, а по игре и по статусу

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