Арбитр признал свою ошибку и извинился перед «Аугсбургом» за пенальти в матче с «Баварией»

Главный судья матча четвертого тура чемпионата Германии «Бавария» — «Аугсбург» (2:1) Кнут Кирхер признал, что ошибочно назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи после падения полузащитника мюнхенцев Дугласа Косты в штрафной «Аугсбурга». Именно это решение и предопределило исход встречи, 11-метровый реализовал нападающий Томас Мюллер, принеся своей команде четвертую победу в чемпионате.

"Мой помощник был уверен, что в том эпизоде гости сфолили. Я мог видеть этот момент лишь краем глаза, так что должен был полагаться на решение ассистента. После матча мы посмотрели повтор момента, и должен признать, что он ошибся, то есть мы оба ошиблись, поскольку именно я несу ответственность. Конечно, это не вернет очки „Аугсбургу“, но мы сожалеем. Мы допустили ошибку»,- цитирует Кирхера издание Sportschau.