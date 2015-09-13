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    Арбитр признал свою ошибку и извинился перед «Аугсбургом» за пенальти в матче с «Баварией»

    Главный судья матча четвертого тура чемпионата Германии «Бавария» «Аугсбург» (2:1) Кнут Кирхер признал, что ошибочно назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи после падения полузащитника мюнхенцев Дугласа Косты в штрафной «Аугсбурга». Именно это решение и предопределило исход встречи, 11-метровый реализовал нападающий Томас Мюллер, принеся своей команде четвертую победу в чемпионате.

    "Мой помощник был уверен, что в том эпизоде гости сфолили. Я мог видеть этот момент лишь краем глаза, так что должен был полагаться на решение ассистента. После матча мы посмотрели повтор момента, и должен признать, что он ошибся, то есть мы оба ошиблись, поскольку именно я несу ответственность. Конечно, это не вернет очки „Аугсбургу“, но мы сожалеем. Мы допустили ошибку»,- цитирует Кирхера издание Sportschau.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 06:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      drnigo 13 сентября 2015, 07:47

      Поставил де защитник корпус. Чего сожалеем. По праву был пенальти.

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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 13 сентября 2015, 07:27

      2 дебила это сила!!!

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