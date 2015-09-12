Серия А. Дибала спас «Ювентус» от позора

За чёрной полосой, обязательно будет белая. Главное это работа над ошибками и работа с командой в целом, Да 1 очко из 9и, это очень плохой старт, особенно на фоне 4лет бесспорного лидерства, но повторюсь, главное это работа, работа и ещё раз работа и всё будет. Forza Juve!
Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Кьево» в матче 3-го тура итальянской Серии А.
На гол Перпарима Хетемая действующие чемпионы страны сумели ответить точным ударом Пауло Дибалы, реализовавшего пенальти.
Напомним, что туринцы пока не одержали в новом сезоне ни одной победы, в то время как «Кьево» пока не проиграл ни одной игры.
Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур
Ювентус (Турин) — Кьево — 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Хетемай, 5. 1:1 — Дибала, 82 (с пенальти)