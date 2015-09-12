Серия А. Дибала спас «Ювентус» от позора

Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Кьево» в матче 3-го тура итальянской Серии А.

На гол Перпарима Хетемая действующие чемпионы страны сумели ответить точным ударом Пауло Дибалы, реализовавшего пенальти.

Напомним, что туринцы пока не одержали в новом сезоне ни одной победы, в то время как «Кьево» пока не проиграл ни одной игры.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

Ювентус (Турин) — Кьево — 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Хетемай, 5. 1:1 — Дибала, 82 (с пенальти)