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    Серия А. Дибала спас «Ювентус» от позора

    Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Кьево» в матче 3-го тура итальянской Серии А.

    На гол Перпарима Хетемая действующие чемпионы страны сумели ответить точным ударом Пауло Дибалы, реализовавшего пенальти.

    Напомним, что туринцы пока не одержали в новом сезоне ни одной победы, в то время как «Кьево» пока не проиграл ни одной игры.

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    Ювентус (Турин) — Кьево — 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Хетемай, 5. 1:1 — Дибала, 82 (с пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 23:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 13 сентября 2015, 12:44

      За чёрной полосой, обязательно будет белая. Главное это работа над ошибками и работа с командой в целом, Да 1 очко из 9и, это очень плохой старт, особенно на фоне 4лет бесспорного лидерства, но повторюсь, главное это работа, работа и ещё раз работа и всё будет. Forza Juve!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 сентября 2015, 11:41

      Невнятый старт, ну ничего, возможно чемпионами в этом сезоне не станут, главное в 3-ку попасть

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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 13 сентября 2015, 09:03

      во вторник сити их опозорит

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 13 сентября 2015, 08:27

      Почему позор??? Зачем такие глупые заголовки делать?

      1
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 13 сентября 2015, 07:12

      с челси похожи

      1
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      Рейтинг: +12

      joma_inter 12 сентября 2015, 23:51

      Как говорит комментатор: ювентус обогнал Карпи и Фрозиноне!

      1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > joma_inter 12 сентября 2015, 23:59

      А Интер на протяжении нескольких сезонов с ними борится. Очередной скудето будет не легко взять но Юве это сделает так как счас в Италии не осталось топовых команд одни только имена

      -1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 23:49

      Позор???? Команда только в чемпионат вкатывается новые игроки пришли ушли лидеры, юве свое ещё возьмёт

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 сентября 2015, 23:43

      Это кошмар, Дибала при чем был худшим игроком матча

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