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    Карадениз: «Можем играть еще лучше»

    Полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз подвел итог прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против московского «Локомотива».

    «В истории "Рубина" еще не было такой ситуации, в какую наша команда попала ныне, – сказал Гекдениз. – Это очень плохое состояние. Но у нас сохранился командный дух, казанский дух, чего мы и должны показывать. Тогда и игра пойдет. Да, результаты матчей заранее знает лишь, Аллах, но и мы должны стараться делать все возможное для победы. Вот сегодня ребята очень хорошо боролись, показали хорошую игру. И тренеры, руководившие нами, проделали отличную работу. И новое руководство клуба нам очень сильно помогло. Спасибо болельщикам, заполнивших трибуны почти до отказа, пускай они не волнуются. Пускай не волнуется город – мы будем стараться! Спасибо за поддержку в такой трудный момент, так что победа стала нашим для них подарком. И мы можем играть еще лучше!»

    Напомним, в итоге «Рубин» выиграл со счетом 3:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2015 23:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      zullluz 13 сентября 2015, 10:45

      Вам брат спасибо.

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