Примера. Неймар и Месси принесли «Барселоне» победу над «Атлетико»

барсукам повезло))) , что катлетико замельчили перед своей штрафной когда вся барса на их половине , любой здравомыслящий сделал бы длинную передачу или просто вынос на 77 минуте а так можно ничейку играть было к слову у маскерано тоже рукой откровенно сыграл в своей штрафной
«Барселона» одолела мадридский «Атлетико» в матче 3-го тура испанской Примеры.
Победа каталонцев получилась волевой — на гол Фернандо Торреса сине-гранатовые ответили точными ударами Неймара и Лионеля Месси.
Отметим, что этот успех позволил «Барселоне» вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании.
Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур
Атлетико (Мадрид) — Барселона — 1:2 (0:0) текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 — Торрес, 51. 1:1 — Неймар, 55. 1:2 — Месси, 77.