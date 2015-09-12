Примера. Неймар и Месси принесли «Барселоне» победу над «Атлетико»

«Барселона» одолела мадридский «Атлетико» в матче 3-го тура испанской Примеры.

Победа каталонцев получилась волевой — на гол Фернандо Торреса сине-гранатовые ответили точными ударами Неймара и Лионеля Месси.

Отметим, что этот успех позволил «Барселоне» вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Атлетико (Мадрид) — Барселона — 1:2 (0:0) текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Торрес, 51. 1:1 — Неймар, 55. 1:2 — Месси, 77.