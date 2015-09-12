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    Примера. Неймар и Месси принесли «Барселоне» победу над «Атлетико»

    «Барселона» одолела мадридский «Атлетико» в матче 3-го тура испанской Примеры.

    Победа каталонцев получилась волевой — на гол Фернандо Торреса сине-гранатовые ответили точными ударами Неймара и Лионеля Месси.

    Отметим, что этот успех позволил «Барселоне» вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    Атлетико (Мадрид) — Барселона — 1:2 (0:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Торрес, 51. 1:1 — Неймар, 55. 1:2 — Месси, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 23:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      7brian7 14 сентября 2015, 13:11

      барсукам повезло))) , что катлетико замельчили перед своей штрафной когда вся барса на их половине , любой здравомыслящий сделал бы длинную передачу или просто вынос на 77 минуте а так можно ничейку играть было к слову у маскерано тоже рукой откровенно сыграл в своей штрафной

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 13 сентября 2015, 05:34

      Барса никогда не продаст Неймара, это будет чистым самоубийством, максимум два года и он стопроцентный лидер Барселоны.

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 12 сентября 2015, 23:34

      Судья, это просто клоун! Два пенальти стопроцентных не дал из трех возможных. Хорошо, что додавили! Судье, похоже, Перес перед игрой занес конверт.

      1
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      Рейтинг: +24

      Dyadya13 > ESPANOL 13 сентября 2015, 09:55

      На счёт пенальти, судья начудил, а на счёт конверта это вряд ли

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      Рейтинг: +12

      Catala1899 12 сентября 2015, 23:29

      Молодцы, победа по делу, да к тому же у Атлетико часто руки в штрафной были, на что судья не обращал внимания.

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 12 сентября 2015, 23:25

      Качество игры Барсы еще не ахти, но Лео пришел, увидел, победил! Браво! Главное победа и не обязательно с крупным счетом. Тем более над таким соперником!

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