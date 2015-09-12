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    Канунников: «Показалось, что снова играли на «Казань-Арене»

    Нападающий казанского «Рубина» Максим Канунников рассказал о секрете успеха команды в прошедшем матче 8-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» (3:1).

    - Бывает так, одни люди уходят, другие приходят. Сегодня нас поддержало так много зрителей, за что спасибо новому руководству клуба. Болельщики сегодня были нашим 12-м игроком, они постоянно гнали нас вперед. Чувствовалось, что мы все были единым целым, - сказал Канунников. - Показалось даже, что мы снова играли на "Казань-Арене" – такая же сумасшедшая атмосфера была. Надеюсь, что сегодняшняя игра порадовала болельщиков. Хотелось бы сохранить этот рисунок игры, отталкиваться от такой игры, хотя ее и нужно еще улучшать.

    Сегодня мы увидели того Канунникова, который играл на чемпионате мира в составе сборной России?

    – В мой адрес было много критики, у меня был не лучший старт, не мой уровень. Всегда хочется улучшать свою игру. Но сегодня я с первых минут верил в себя, был уверен в себе, своих силах, знал, что все получится, но без командных действий, друг без друга мы ничего сделать на поле не сможем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2015 22:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 22:53

      Мне блин интересно народ на стадионы вы хотите вообще какая сумасшедшая атмосфера уровень умения болеть ноль, сходите хоть на стадион Спартака там мурашки бегут, локомотив пусть и народу счас мало но 10 тыс заводят так что земля трассется

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