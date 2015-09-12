Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Котуньо: «Рубин» занимает не то место, на котором должен находиться

    Защитник казанского «Рубина» Гильермо Котуньо поделился впечатлениями от прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» (3:1).

    — Почему так изменилась команда? В предыдущих играх у нас были моменты, но нам не удавалось их реализовать. Команда мобилизовалась, ведь мы понимаем, что «Рубин» сейчас занимает не то место, на котором он должен находиться.

    Новый тренерский состав действительно все кардинально поменял?

    — Нельзя сказать, что Валерий Чалый новый тренер, он входил в предыдущий тренерский штаб, он знает всех ребят, всю команду. Он, конечно, внес свои идеи, кое-что действительно изменилось, но сегодня стоит отметить именно всю команду.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 22:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 22:22

      Сыграли хорошо победа заслуженная , но и места более 7 вы не заслуживаете играйте так каждый матч за имя клуба которое Курбан добивался много лет. Рубин с победой, Паравозы все в норме думаю поражение придаст больше сил для дальнейших игр. Чемпионат продолжается!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11