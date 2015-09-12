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    Чалый: «Футболистам передался заряд болельщиков»

    Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Валерий Чалый рассказал о том, за счет чего команде удалось переиграть московский «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России (3:1).

    – Во-первых, хотелось бы поблагодарить руководство и болельщиков, пришедших поддержать нас в трудную минуту, - сказал Чалый. - Их заряд передался футболистам. Очень хотелось их не огорчить. Теперь нужно набирать очки и выходить из сложившейся ситуации.

    Действия Карлоса Эдуарду в начале встречи стали чуть ли не откровением. Почему же вы заменили бразильца?

    – Ну, я бы сказал, что Карлос Эдуарду был одним из. Сегодня хорошо сыграла вся команда, это прежде всего ее победа. А заменили мы Карлоса из-за травмы колена.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2015 22:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 22:33

      Народу конечно пришло не мало но в Казани как не умели болеть так и не умеют слышны были чётко паравозы

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