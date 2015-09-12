Черевченко: «Рубину» было некуда отступать»

Победа заслуженная. Только надеюсь после этого поражение и хорошего люлей покажем хорошую игру против спортинга
Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказал мнение о причинах поражения команды в матче 8-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» (1:3).
– "Рубин" заслужено победил. Мы же проиграли первые 25 минут, что и повлияло на результат...
– Вы ожидали сегодня такой игры от "Рубина"?
– Все понятно. Смена тренера: каждый футболист хочет показать свою лучшую игру, да и "Рубину" некуда было уже отступать.