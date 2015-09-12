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    Черевченко: «Рубину» было некуда отступать»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказал мнение о причинах поражения команды в матче 8-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» (1:3).

    – "Рубин" заслужено победил. Мы же проиграли первые 25 минут, что и повлияло на результат...

    Вы ожидали сегодня такой игры от "Рубина"?

    – Все понятно. Смена тренера: каждый футболист хочет показать свою лучшую игру, да и "Рубину" некуда было уже отступать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2015 21:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 21:53

      Победа заслуженная. Только надеюсь после этого поражение и хорошего люлей покажем хорошую игру против спортинга

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