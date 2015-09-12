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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль»

    «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Ливерпулем» в домашнем матче 5-го тура английской премьер-лиги.

    Все четыре гола были забиты во втором тайме встречи — три из них побывали в сетке ворот гостей.

    Отметим, что для «Ливерпуля» это поражение стало вторым подряд, а безвыигрышная серия команды достигла уже трех игр.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур

    Манчестер Юнайтед (Манчестер) — Ливерпуль — 3:1 (0:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Блинд, 49. 2:0 — Эррера, 69 (с пенальти). 2:1 — Бентеке, 83. 3:1 — Мартиаль, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 21:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 13 сентября 2015, 01:46

      Мартиаль классно начал, ЛВГ все же сохранил де хея!!! Классно все!! МЮ вперед!!

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      Рейтинг: +10

      Kafan7 12 сентября 2015, 22:30

      Могу поздравить Ромеро с полированием лавки, а ДехеА все-таки окозался ушликом..Хотя я даже счастлив, Навас очень хороший кипер. А по матчу, 36млн фунтов забили, ну надо же.

      0
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      Рейтинг: +11

      Bayern Myunic 12 сентября 2015, 22:19

      Брендан Роджерс самый бездарный тренер мира. Если Ливерпуль хочет претендовать на призовые места, то надо сейчас же увольнять его

      1
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 > Bayern Myunic 13 сентября 2015, 02:42

      пока Клопп и Бьелся без работы....интересно это он сам покупал этих игроков?.

      0
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      Рейтинг: +17

      RedWolf95 12 сентября 2015, 21:43

      С победой всех манкунианцев,
      Хороший результат,
      Добро пожаловать Мартиаль и с хорошим дебютом тебя.

      1
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 12 сентября 2015, 21:39

      Опять дурака валяют

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 сентября 2015, 21:32

      я уверен что ДеХеа очень даже заметил это сопротивление...

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