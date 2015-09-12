АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Ливерпулем» в домашнем матче 5-го тура английской премьер-лиги.

Все четыре гола были забиты во втором тайме встречи — три из них побывали в сетке ворот гостей.

Отметим, что для «Ливерпуля» это поражение стало вторым подряд, а безвыигрышная серия команды достигла уже трех игр.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур

Манчестер Юнайтед (Манчестер) — Ливерпуль — 3:1 (0:0) текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Блинд, 49. 2:0 — Эррера, 69 (с пенальти). 2:1 — Бентеке, 83. 3:1 — Мартиаль, 85.