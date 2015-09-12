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    Денисов «послал» Черевченко перед заменой

    Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов оказался в центре неприятного эпизода во время прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

    На 69-й минуте встречи игрок обороны пробежал через все поле, чтобы замениться на Арсения Логашова, однако из-за заминки замена не состоялась.

    Сразу после этого Денисов бросил в сторону расположившегося на скамейке запасных тренерского штаба фразу «Да идите вы на ...».

    Отметим, что спустя несколько минут игрук все-таки покинул поле, пожав при этом руку главному тренеру железнодорожников Игорю Черевченко.

    Напомним, «Локомотив» в итоге уступил казанцам со счетом 1:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2015 21:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 14 сентября 2015, 14:19

      Э, интриганы, Денисов не посылал Черевченко, писать больше не о чем? Денисов послал арбитра резервного, который номера перепутал.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 сентября 2015, 04:17

      исправьте

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 сентября 2015, 04:16

      игрук авторы иправте

      0
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      Рейтинг: +93

      aviator117 13 сентября 2015, 03:08

      Да того или этого, но так нельзя!

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 12 сентября 2015, 21:46

      Да это чудик, который по спорт+ комментировал, не разобрался. Конечно, Денисов судью послал.

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      Рейтинг: +11

      Артур Кинг 12 сентября 2015, 21:46

      игрУк, позор бомбардиру.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > Артур Кинг 12 сентября 2015, 23:34

      А что не так-то?! Разве Денисов игрок? Он игрук и есть.

      -1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Manilov 12 сентября 2015, 23:52

      Сказать что он плохой игрок тоже нельзя приличный защитник и очень стабилен, приехал после сборной и игра ещё и не пошла ошибка за ошибкой, была ужасна вся команда

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 12 сентября 2015, 21:38

      Из за этой идиотской ситуации и пропустили третий гол!хотя играли ужасно,очень хорошо видно настроились на последнюю команду чемпионата

      0
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > AlexKane 12 сентября 2015, 21:55

      Такое поражение обозлить должно ребят и на Спортинг выходить так чтобы сомнений по результату не было.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 21:33

      Интересно матч смотрели слепые???? Там чётко видно было что резервного судью

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