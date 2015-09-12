Денисов «послал» Черевченко перед заменой

Э, интриганы, Денисов не посылал Черевченко, писать больше не о чем? Денисов послал арбитра резервного, который номера перепутал.
Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов оказался в центре неприятного эпизода во время прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».
На 69-й минуте встречи игрок обороны пробежал через все поле, чтобы замениться на Арсения Логашова, однако из-за заминки замена не состоялась.
Сразу после этого Денисов бросил в сторону расположившегося на скамейке запасных тренерского штаба фразу «Да идите вы на ...».
Отметим, что спустя несколько минут игрук все-таки покинул поле, пожав при этом руку главному тренеру железнодорожников Игорю Черевченко.
Напомним, «Локомотив» в итоге уступил казанцам со счетом 1:3.