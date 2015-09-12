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    Моуринью: «Лучше меня все равно никто «Челси» тренировать не сможет»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью не стал падать духом после поражения команды в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

    «Все эти результаты — худшее, что было в моей карьере. Они не отражают мой реальный уровень, мой статус тренера, но, мне кажется, я все-таки неплохо держусь, - сказал португальский специалист. - Как бы то ни было, я не чувствую давления. Я человек дела и по-прежнему считаю, что лучше меня с этой работой никто не справится».

    Напомним, в итоге «Челси» уступил со счетом 1:3, опустившись на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: BBC

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    12.09.2015 19:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +132

      murakami777 13 сентября 2015, 08:23

      Правильно, Маур! Продолжай в том же духе!!!

      0
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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 13 сентября 2015, 01:47

      да что ты говоришь!!! ты не бог!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      LondonStamford 13 сентября 2015, 00:16

      При всём уважении к нему его надо гнать из команды. Результата нет, потом догонять надо будет как-то Ман. Сити. Он разрушает команду.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 сентября 2015, 22:54

      ... и хуже тоже

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 12 сентября 2015, 22:51

      Это уже параноидальное поведение, но это проблемы Челси

      1
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      Рейтинг: +21

      Астраханец30rus 12 сентября 2015, 21:24

      балабол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 12 сентября 2015, 21:11

      Все я да я, я да я

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 сентября 2015, 20:32

      Что же тогда его уровень отражает?

      0
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      Рейтинг: +57

      Tex 12 сентября 2015, 20:25

      Пора переставать трепать языком и начать демонстрировать результаты работы над ошибками на поле!! По какой причине Терри и Ивановиче по-прежнему выходят в основе для меня огромная загадка. В каждом матче стабильно по голу привозят..... Постоянно теряют позицию, упускают опекаемых соперников и демонстрируют отвратительную форму во всей красе в каждом матче!

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