АПЛ. «Манчестер Сити» дожал «Кристал Пэлас», «Арсенал» обыграл «Сток Сити»

красавцы сити без ряда ключевых игроков снова побеждают в сухую
«Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» в выездном матче 5-го тура английской премьер-лиги.
«Горожанам» удалось вырвать победу в уже добавленное арбитром время.
В других встречах дня «Арсенал» дома справился со «Сток Сити», «Норвич» одолел «Борнмут», а «Уотфорд» с минимальным счетом переиграл «Суонси»
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур
Арсенал (Лондон) — Сток Сити (Сток-он-Трент) — 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Уолкотт, 31. 2:0 — Жиру, 85.
Кристал Пэлас (Лондон) — Манчестер Сити (Манчестер) — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — Ихеаначо, 90.
Норвич Сити — Борнмут — 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 — Джером, 35. 2:0 — Хулахэн, 52. 3:0 — Джарвис, 67. 3:1 — Кук, 81.
Гол: 1:0 — Игало, 59.
Удаление: Бехрами, 64 («Уотфорд»)