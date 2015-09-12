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    АПЛ. «Манчестер Сити» дожал «Кристал Пэлас», «Арсенал» обыграл «Сток Сити»

    «Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» в выездном матче 5-го тура английской премьер-лиги.

    «Горожанам» удалось вырвать победу в уже добавленное арбитром время.

    В других встречах дня «Арсенал» дома справился со «Сток Сити», «Норвич» одолел «Борнмут», а «Уотфорд» с минимальным счетом переиграл «Суонси»

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур

    Арсенал (Лондон) — Сток Сити (Сток-он-Трент) — 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Уолкотт, 31. 2:0 — Жиру, 85.

    Кристал Пэлас (Лондон) — Манчестер Сити (Манчестер) — 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Ихеаначо, 90.

    Норвич Сити — Борнмут — 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Джером, 35. 2:0 — Хулахэн, 52. 3:0 — Джарвис, 67. 3:1 — Кук, 81.

    Уотфорд — Суонси — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Игало, 59.

    Удаление: Бехрами, 64 («Уотфорд»)

    Вест Бромвич — Саутгемптон — 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 12 сентября 2015, 21:12

      красавцы сити без ряда ключевых игроков снова побеждают в сухую

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