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    РФПЛ. «Амкар» и «Кубань» поделили очки

    Во второй игре восьмого тура чемпионата России "Амкар" разошелся миром с "Кубанью". Матч проходил с игровым приемуществом хозяев, однако первыми отличиться сумели гости. Под занавес первого тайма голом отметился главный универсал в составе краснодарцев Лоренцо Мельгарехо. Пермяки смогли сравнять счет усилиями Алихана Шаваева на 58 минуте, но победы добиться им так и не удалось.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

    Амкар (Пермь) - Кубань (Краснодар) - 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Мельгарехо, 42; 1:1 — Шаваев, 58.

    Амкар: Герус, Занев, Зайцев, Арзуманян (Джикия, 46), Бутко, Идову, Гол, Шаваев (Йовичич, 64), Баланович, Пеев, Прудников (Салугин, 71).

    Кубань: Беленов, Шандао, Армаш, Лобкарев, Бугаев, Мельгарехо, Рабиу, Игнатьев, Тлисов (Хубулов, 76), Кулик, Аршавин (Ткачев, 26).

    Предупреждения: нет.

    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 сентября 2015, 18:48

      Вот по этой игре можно судить о качестве приобретенных легионеров! Я считаю, что российские 20-ти летние игроки выглядели бы не хуже играющих легионеров! Просто клубы гонятся за модой на иностранцев не глядя на качество их игры и заочно считая всех иностранцев лучше своей молодежи! А игра была без ворот: скучная, с 2-мя случайными голами! 0:0 было бы более закономерно!

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