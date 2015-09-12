Видеотрансляция матча «Ювентус» - «Кьево» – на «Бомбардире»

«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри буксует на старте. Пока действующие чемпионы Италии не набрали ни одного очка. «Кьево» же одержал две победы на старте и возглавляет турнирную таблицу чемпионата благодаря лучшей разнице мячей. И победа хозяев совсем не выглядит очевидным исходом этой встречи.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

