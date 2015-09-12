Молодежное первенство. «Спартак» дома уступил «Ростову», «Анжи» выиграл у «Терека» и другие результаты

«Ростов» в гостях достаточно неожиданно сумел нанести поражение лидеру чемпионата московскому «Спартаку». «Рубин» и «Анжи» выиграли свои домашние матчи против «Локомотива» и «Терека» соответственно, а «Краснодар» и «Динамо» голов не забили.

Первенство России среди молодежных команд. 8-й тур

Рубин (Казань) - Локомотив (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Арутюнян, 28; 1:1 — Галаджан, 71; 2:1 — Джалилов, 73.

Краснодар - Динамо (Москва) – 0:0 (0:0)

Анжи (Махачкала) - Терек (Грозный) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Белов, 16; 2:0 — Сангаджиев, 35; 2:1 — Ахъядов, 53.

Спартак (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Сиденко, 53.

