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    Слуцкий: «Сегодня был самый качественный поединок после возвращения из сборных»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий после ничейного матча с "Зенитом" (2:2) рассказал о том, как на него распространился эффект возвращения из сборной и выразил свое мнение о лимите на легионеров.

    «Могу точно сказать, что сегодня был самый качественный поединок после возвращения из национальных команд. О моем состоянии нет смысла рассуждать. Мы играем, готовимся, все нормально. В национальной сборной России было точно такое же количество игроков основного состава, которое и осталось работать на базе. Покинув одну «четверку» игроков, я смог пристально понаблюдать и отследить состояние другой.

    Я считаю, что на силу национальной команды лимит на легионеров не действует. А вот в клубе ситуация на тоненького. Максимально возможно мы в него укладываемся», - сказал Слуцкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 17:45
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