Видеотрансляция матча «Атлетико» - «Барселона» – на «Бомбардире»

Календарь нового чемпионата Испании свел двух ежегодных претендентов на титул друг с другом уже в третьем туре. Несмотря на то, что команды еще толком не вкатились в сезон, нет никаких сомнений, что «Атлетико» Мадрид и «Барселона» выдадут сегодня самый настоящий футбольный спектакль.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:30, не пропустите!

