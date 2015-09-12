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    Семак: «Отсутствие Виллаш-Боаша на скамейке запасных серьезно сказывалось»

    Тренер "Зенита" Сергей Семак, руководивший командой в противостоянии против московского ЦСКА, прокомментировал игру и посетовал на дисквалификацию главного тренера питерцев Андре Виллаш-Боаша.

    "Игра складывалась для нас сложно. В свою силу сыграть не получилось. Пропустили первый необязательный мяч, а второй и вовсе после контратаки. Но вовремя перестроились, вернули игру в нужное русло. Во втором тайме обе команды играли осторожно. Армейцы имели прекрасный шанс с незабитым пенальти. Мы тоже должны были забивать, ведь в моменте со Смольниковым был фол. Судейство сегодня было далеко не идеальным. При этом очень жаль, что такие матчи проходят после игр сборных. Это накладывает отпечаток.

    Что касается Виллаш-Боаша, его отсутствие на скамейке запасных действительно серьезно сказывалось", - сказал Семак.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 17:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 17:21

      Так для этого его и удаляли. Арбитры на игре КС с Зенитом успешно спровоцировали Боаша по заранее заготовленному сценарию. Даже ещё лучше получилось. Так на одну игру бы удалили, а Боаш, уже после удаления, отвечая на хамство арбитра, толкать его стал, за что шесть матчей дисквы и дали.

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