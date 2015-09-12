Семак: «Отсутствие Виллаш-Боаша на скамейке запасных серьезно сказывалось»

Тренер "Зенита" Сергей Семак, руководивший командой в противостоянии против московского ЦСКА, прокомментировал игру и посетовал на дисквалификацию главного тренера питерцев Андре Виллаш-Боаша.

"Игра складывалась для нас сложно. В свою силу сыграть не получилось. Пропустили первый необязательный мяч, а второй и вовсе после контратаки. Но вовремя перестроились, вернули игру в нужное русло. Во втором тайме обе команды играли осторожно. Армейцы имели прекрасный шанс с незабитым пенальти. Мы тоже должны были забивать, ведь в моменте со Смольниковым был фол. Судейство сегодня было далеко не идеальным. При этом очень жаль, что такие матчи проходят после игр сборных. Это накладывает отпечаток.

Что касается Виллаш-Боаша, его отсутствие на скамейке запасных действительно серьезно сказывалось", - сказал Семак.