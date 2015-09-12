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    АПЛ. «Эвертон» выиграл у «Челси»

    Пятый тур чемпионата Англии стартовал с очередного поражения "Челси". Этот проигрыш для подопечных Жозе Моуриньо стал уже третьим в сезоне. Злым гением лондонцев в этот раз оказался нападающий "Эвертона" Стивен Нейсмит, который вышел на замену вместо, получившего травму, Мухамеда Бешича на 9-ой минуте и оформил хет-трик. "Аристократы" сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Неманья Матич.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур

    Эвертон (Ливерпуль) - Челси (Лондон) - 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 — Нейсмит, 17; 2:0 — Нейсмит, 22; 2:1 — Матич, 36; 3:1 — Нейсмит, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 16:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 19:01

      А не пофиг ли, как там враги человечества играют?

      0
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      Рейтинг: +40

      Taga25 12 сентября 2015, 18:52

      Вуахахахаха, опять автобус с Мориком прокатили)))

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 12 сентября 2015, 18:18

      Чёто Челси совсем не торт !!!

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 12 сентября 2015, 17:04

      Нэйсмит мужик )

      1
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      Рейтинг: +224

      Ele13 12 сентября 2015, 17:03

      Отвратительная игра Челси, совершенно другая команда, чем в прошлом сезоне. Много проблем и развития решения их я на протяжении 5 туров не вижу. Но удачи Челси, нужно просто ещё упорнее работать и победы придут!

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      Рейтинг: +12

      DisEkript 12 сентября 2015, 16:58

      Ну шо тут сказати
      Ман Сити, с очередный кубком АПЛ :)

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