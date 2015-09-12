АПЛ. «Эвертон» выиграл у «Челси»

Пятый тур чемпионата Англии стартовал с очередного поражения "Челси". Этот проигрыш для подопечных Жозе Моуриньо стал уже третьим в сезоне. Злым гением лондонцев в этот раз оказался нападающий "Эвертона" Стивен Нейсмит, который вышел на замену вместо, получившего травму, Мухамеда Бешича на 9-ой минуте и оформил хет-трик. "Аристократы" сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Неманья Матич.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур

Эвертон (Ливерпуль) - Челси (Лондон) - 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 — Нейсмит, 17; 2:0 — Нейсмит, 22; 2:1 — Матич, 36; 3:1 — Нейсмит, 82.