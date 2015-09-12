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    Фалькао: «У нас с Педро отличное взаимопонимание»

    Нападающий лондонского «Челси» Радамель Фалькао рассказал о том, что он и новоиспеченный полузащитник синих Педро отлично понимают друг друга на поле.

    «Педро знает мои игровые черты. И я тоже знаю его хорошо, поэтому в прошлом матче начал бежать вперед раньше, я знал, что Педро будет навешивать. В английской Премьер лиге некоторые команды используют много подач в штрафную, некоторые отказываются от этого, но я думаю в нашей команде очень хорошие нападающие, классно играющие на втором этаже, и мы можем использовать это для того чтобы выигрывать матчи.

    Приятно, что я забил головой вновь. Считаю, что это одна из моих сильных сторон», - сказал колумбийский нападающий.

    Напомним, Фалькао отметился первым голом за «Челси» в сезоне в проигрышной игре прошлого тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:2).

    Источник: Goal.com

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    12.09.2015 15:28
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