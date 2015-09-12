Симеоне: «Мы еще не нашли идеальный ключ к «Барселоне»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне дал свой комментарий по поводу предстоящей игры чемпионата Испании против «Барселоны».

«Сейчас «Барселона» не играет также стабильно, как она играла в прошлом сезоне. Но у нее есть умение выигрывать матчи, даже когда что-то идет не так. Поэтому мы сохраняем максимальное уважение к игрокам и тренеру наших соперников. Мы еще не нашли идеальный ключ к «Барселоне», но мы сражались с ними на равных в нескольких прошлых матчах. Домашний стадион будет подхлестывать нас», - сказал специалист.