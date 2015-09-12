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    Видеотрансляция матча «Фрозиноне» - «Рома» – на «Бомбардире»

    Новички Серии А «Фрозиноне» пока только лишь проигрывают в элитном дивизионе. Прервать свою проигрышную серию сегодня в третьем туре чемпионата, даже играя дома, дебютантам будет очень сложно, ведь в гости наведалась «Рома», окрыленная победой над действующим чемпионом Италии «Ювентусом» в прошлом туре.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 14:52
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