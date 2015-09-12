Видеотрансляция матча «Фрозиноне» - «Рома» – на «Бомбардире»

Новички Серии А «Фрозиноне» пока только лишь проигрывают в элитном дивизионе. Прервать свою проигрышную серию сегодня в третьем туре чемпионата, даже играя дома, дебютантам будет очень сложно, ведь в гости наведалась «Рома», окрыленная победой над действующим чемпионом Италии «Ювентусом» в прошлом туре.

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