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    Таски: «В матче с «Ростовом» у нас только одна цель - три очка»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился планами команды на воскресную игру чемпионата России против «Ростова».

    «После поражения от «Анжи» у нас только одна цель — три очка. Что касается «Ростова» в нынешнем сезоне, то команда находится высоко в турнирной таблице: видно, что тренер хорошо настраивает ребят. Предполагаю, что завтра соперники будут играть от обороны. Хотя, учитывая силу «Ростова» в этом году, возможно, футболисты постараются атаковать. Если команда Бердыева раскроется, то это сыграет нам на руку. Тогда мы сможем найти свободное пространство и проявить наши сильные стороны. Состоится непростая игра, однако мы рассчитываем, что добьемся успеха», - рассказал Таски.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.09.2015 14:40
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