Эмери: «Мы выигрывали подобные матчи в прошлом сезоне»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери прокомментировал ничью его команды в пятничном гостевом матче чемпионата Испании против «Леванте» (1:1) и попробовал найти причины неудачного старта команды в этом сезоне.

«Нам еще нужно работать. Мы выигрывали подобные матчи в прошлом сезоне. Мы неплохо действовали в обороне, доминировали в первом тайме, но не можем быть довольны, так как нам нужно было нечто большее, чем один гол.

Двух очков недостаточно. Это явно не тот старт, который мы хотели, но мы должны сохранять оптимизм и прибавлять как в коллективном, так и в индивидуальном плане», - заявил специалист.

Напомним, "Севилья" после трех игр в чемпионате Испании располагается на 14 строчке и имеет в своем активе два очка.

