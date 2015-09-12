Бакка: «Я выбрал «Милан» не из-за денег»

Нападающий «Милана» Карлос Бакка рассказал, почему выбрал именно итальянский клуб, когда уходил из «Севильи» этим летом.

«Мне 29 лет и я не хочу останавливаться сейчас. Милан – подходящее место для меня. Я не выбрал клуб из-за денег, я мог бы получать больше в Китае, Саудовской Аравии и Англии. Я был очень заинтересован и возбужден целью клуба вернуться в Лигу чемпионов.

Последние три года из четырех «Милан» был не там, где он должен быть. Сейчас команда усилилась и у нас есть сильный тренер с идеями, которые понятны нам», - сказал Бакка.

