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    Бакка: «Я выбрал «Милан» не из-за денег»

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка рассказал, почему выбрал именно итальянский клуб, когда уходил из «Севильи» этим летом.

    «Мне 29 лет и я не хочу останавливаться сейчас. Милан – подходящее место для меня. Я не выбрал клуб из-за денег, я мог бы получать больше в Китае, Саудовской Аравии и Англии. Я был очень заинтересован и возбужден целью клуба вернуться в Лигу чемпионов.

    Последние три года из четырех «Милан» был не там, где он должен быть. Сейчас команда усилилась и у нас есть сильный тренер с идеями, которые понятны нам», - сказал Бакка.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2015 14:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Оззи 12 сентября 2015, 14:19

      Бакка хороший футболист - однозначно усиление,но дерби выиграет Манчини!Forza Inter!!!

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