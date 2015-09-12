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    Слуцкий: «Может быть, я в «Барселону» хочу, но меня никто не зовет»

    Главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем возможном будущем.

    «Останусь ли в ЦСКА или в сборной после отбора Евро? Я не думаю об этом, какой смысл думать о том, чего нет. Может быть, я в «Барселону» хочу, но меня же никто не зовeт, может потоп будет», - заявил специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    12.09.2015 13:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 16:04

      Так в Барселоне не получится "успешно", как в России, работать. Там Гинера и судеек проконявых нет. Правда бардака там тоже хватает, но это их бардак, гешпанский.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Dodge87 12 сентября 2015, 15:57

      нет Леня...в барсе ко всяким "моуриньям" раздражения....все таки отгребали постоянно....так что надо бриться на лысо и отказаться от прозвища "русский моуриньо"...надо уже переименовывать себ в "русский ПЕП" тогда все кресла стадиона ноу камп в твоем раскачке..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 сентября 2015, 15:12

      И не позовут

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +55

      red-white-power 12 сентября 2015, 15:12

      какой нах потоп?

      -1
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