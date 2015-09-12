Слуцкий: «Может быть, я в «Барселону» хочу, но меня никто не зовет»

Главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем возможном будущем.

«Останусь ли в ЦСКА или в сборной после отбора Евро? Я не думаю об этом, какой смысл думать о том, чего нет. Может быть, я в «Барселону» хочу, но меня же никто не зовeт, может потоп будет», - заявил специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».

