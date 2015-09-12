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    Пономарев: «Дзюба, который забил дворовой команде четыре мяча, это не так страшно»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв рассказал о своих ожиданиях от матча восьмого тура российской Премьер-лиги между армейцами и «Зенитом».

    «ЦСКА выиграет сегодня у «Зенита» со счeтом 2:0. Питерцы не смогут забить нам гол, у нас крепкая оборона. Кроме того, у «армейцев» стабильная обстановка, травм ни у кого нет, все игроки находятся в хорошей форме. Может быть, правда, Натхо нужно заменить. Думаю, он находится в неоптимальных физических кондициях. А у «Зенита» на данный момент много изъянов, c которыми трудно работать. Тем более что главный тренер «Зенита» шесть матчей будет сидеть на трибуне.

    Артем Дзюба, который забил дворовой команде четыре мяча, это не так страшно. Пускай покажет себя в работе в настоящей игре. Посмотрим, как он будет действовать в этом матче. А в сегодняшнем матче его могут и заменить, поскольку Дзюба не потянет такую игру», - выразил свое мнение Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2015 12:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 18:58

      Боаша отправили, путём проведения заранее спланированной провокации, на трибуну. А то что Дзюба забил четыре гола, хоть и "дворовой команде", войдёт в мировую историю футбола. И если бы не судья, то ЦСКА видел бы одну проигранную игру в таблице. Я Игнашевича уважаю, но сегодня он поступил по отношению к Дзюбе очень нехорошо, а Артёму ничего не оставалось делать, как только отмахнуться от него, как от назойливой мухи. Да и задел он его локтем случайно.

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 12 сентября 2015, 17:04

      ааааааааааааааахахааахаах знаток бл...ь!

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      Рейтинг: +11

      ManUnited87 12 сентября 2015, 14:38

      ого,Ванга,2-0 уже

      0
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      Рейтинг: +25

      Оззи 12 сентября 2015, 13:39

      Правильно сказано!!!А Дзюба не забьет,-это не Лихтенштейн или ФНЛ )))

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      Рейтинг: +407

      18JG 12 сентября 2015, 13:13

      Отсосете)

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