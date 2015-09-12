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    Видеотрансляция матча «Эспаньол» - «Реал» – на «Бомбардире»

    В матче третьего тура чемпионата Испании в Барселоне сегодня встретятся «Эспаньол» и «Реал» Мадрид. Гости наверняка не захотят упускать возможность сократить отрыв до их принципиальнейшего соперника «Барселоны», которая в этом туре отправится в гости к «Атлетико» и вполне может потерять очки. Удастся ли подопечным Рафаэля Бенитеса показать столь же зрелищный футбол, как во втором туре против «Бетиса» или же повторится история матча первого тура с хихонским «Спортингом»?

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Эспаньол" - "Реал". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 16:00
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