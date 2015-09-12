Манчини: «Рома», «Наполи» и «Ювентус» по-прежнему впереди нас»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини прокомментировал старт команды в чемпионате Италии.

«Большие команды всегда должны стартовать с целью добраться до вершины, а «Интер» - большая команда. Возможно, у нас не такие шансы как у «Ромы» или «Ювентуса», которые последние годы занимают высшие строчки чемпионата и имеют достаточно сыгранные коллективы, но мы всегда рассчитываем забраться настолько высоко, насколько это будет возможно.

Я бы сказал, что «Интер» и «Милан» сейчас находятся где-то на одном уровне, а вот «Рома», «Наполи» и «Ювентус» по-прежнему идут впереди нас», - рассказал Манчини.

