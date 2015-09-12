Трапп извинился перед одноклубниками

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп попытался объяснить причину своей ошибки в матче чемпионата Франции против "Бордо" и извинился перед одноклубниками.

"Я не знаю, что сказать. Это моя вина, это очевидно. Бывают вещи, которые мы не можем объяснить. Я контролировал мяч, слышал Тьяго Мотту, после этого я не могу объяснить мою ошибку. В жизни голкиперов такое может произойти. Когда ты в воротах и допускаешь ошибку - это всегда гол в пользу оппонентов. Мне остается только извиниться перед командой", - сказал голкипер.

Напомним, немецкий страж ворот допустил результативную ошибку в пользу соперника во втором тайме в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции против "Бордо", что позволило гостям сравнять счет и увезти с "Парк де Пренс" ничью.