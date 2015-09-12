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    Джеррард: «Я имел предложения от «ПСЖ» и «Монако»

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард рассказал, что имел несколько вариантов для продолжения карьеры в европейских клубах еще до ухода из «Ливерпуля».

    «До того, как я объявил публично об уходе из «Ливерпуля», клубы уже начали узнавать об этом. Сначала мне поступило предложение из «Бешикташа», которым тогда руководил Славен Билич. Затем от «Монако» , причем они были настойчивы. Очень хотел пригласить меня «ПСЖ» . Дэвид Мойес несколько раз звонил моему агенту, чтобы узнать, будет ли мне интересно поиграть за «Реал Сосьедад», - сказал Джеррард.

    Источник: Inside Spanish Football

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    12.09.2015 11:35
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