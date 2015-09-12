Видеотрансляция матча «Рубин» - «Локомотив» – на «Бомбардире»

"Рубин" одержав одну победу в семи матчах плетется на унылом предпоследнем месте. Матч с "Локомотивом" - не лучшая возможность поправить турнирное положение и улучшить настроение перед поездкой в Швейцарию на игру Лиги Европы. Железнодорожники выиграли все четыре выездных встречи и по заявлениям руководства клуба в этом сезоне попытаются побороться за самые высокие места.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Локомотив". Комментатор – Журин Владислав. Начало в 19:00, не пропустите!