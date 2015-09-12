Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Рубин» - «Локомотив» – на «Бомбардире»

    "Рубин" одержав одну победу в семи матчах плетется на унылом предпоследнем месте. Матч с "Локомотивом" - не лучшая возможность поправить турнирное положение и улучшить настроение перед поездкой в Швейцарию на игру Лиги Европы. Железнодорожники выиграли все четыре выездных встречи и по заявлениям руководства клуба в этом сезоне попытаются побороться за самые высокие места.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Локомотив". Комментатор – Журин Владислав. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11