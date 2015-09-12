Василий Березуцкий: «В ЦСКА есть душа, у нас с Кержаковым так бы не поступили»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от матча восьмого тура РФПЛ против "Зенита".

— О силе нашего нынешнего соперника, питерского «Зенита», всем хорошо известно. В чем, на ваш взгляд, заключаются слабые стороны питерцев?

— Здесь я бы стал говорить скорее о наших плюсах, нежели о минусах «Зенита». Да, это команда с самым большим бюджетом в стране, с очень хорошими исполнителями. В ее составе есть мировые — именно мировые — звезды. Но при этом я бы сказал так: у «Зенита» нет такой души, как у ЦСКА. У нас есть славные традиции, которые все чтят. Пускай кому-то из армейских футболистов за тридцать, кто-то из них очень долго играет в одном клубе, но зато у нас не прощаются с игроками так образом, как, например, с Кержаковым. В ЦСКА сплоченный коллектив, в котором мало изменений и проповедуется традиционный подход к игрокам, к футбольным ценностям. У нас есть обойма, люди играют друг с другом по много лет, и в этом заключается наша сила. А в «Зените» часто меняется состав, если кто-то не подходит, от него просто отказываются и берут на это место другого.

— Как скажется на предстоящем матче то, что он будет проходить сразу после игр национальных сборных? Тренеры в таких случаях всегда сетуют на разбалансированность состава, на то, что игроки приезжают в разной степени готовности…

— Да, такая проблема есть, но она общая для обоих клубов. Кто-то летит в Африку, кто-то в Америку, кто-то еще куда-то. Это неприятно, но ничего не поделаешь. Таков календарь. Сразу после «Зенита» нам лететь на еще одну важнейшую игру с "Вольфсбургом", питерцы отправятся в Валенсию. Разумеется, команды даже на этом фоне будут стараться показать в очной встрече максимально качественный футбол.

— С кем в «Зените» у вас самые товарищеские отношения? Рискну предположить, что с Артемом Дзюбой, а значит, это наверняка сулит журналистам пару шуточек в вашем с ним фирменном стиле…

— Да, именно с Дзюбой. Периодически переписываемся с ним, ругаемся друг на друга, подкалываем. Но я не думаю, что на этот раз что-то просочится в прессу, потому что у нас будет очень много времени, чтобы лично высказать все друг другу в сборной.