Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Василий Березуцкий: «В ЦСКА есть душа, у нас с Кержаковым так бы не поступили»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от матча восьмого тура РФПЛ против "Зенита".

    — О силе нашего нынешнего соперника, питерского «Зенита», всем хорошо известно. В чем, на ваш взгляд, заключаются слабые стороны питерцев?
    — Здесь я бы стал говорить скорее о наших плюсах, нежели о минусах «Зенита». Да, это команда с самым большим бюджетом в стране, с очень хорошими исполнителями. В ее составе есть мировые — именно мировые — звезды. Но при этом я бы сказал так: у «Зенита» нет такой души, как у ЦСКА. У нас есть славные традиции, которые все чтят. Пускай кому-то из армейских футболистов за тридцать, кто-то из них очень долго играет в одном клубе, но зато у нас не прощаются с игроками так образом, как, например, с Кержаковым. В ЦСКА сплоченный коллектив, в котором мало изменений и проповедуется традиционный подход к игрокам, к футбольным ценностям. У нас есть обойма, люди играют друг с другом по много лет, и в этом заключается наша сила. А в «Зените» часто меняется состав, если кто-то не подходит, от него просто отказываются и берут на это место другого.

    — Как скажется на предстоящем матче то, что он будет проходить сразу после игр национальных сборных? Тренеры в таких случаях всегда сетуют на разбалансированность состава, на то, что игроки приезжают в разной степени готовности…
    — Да, такая проблема есть, но она общая для обоих клубов. Кто-то летит в Африку, кто-то в Америку, кто-то еще куда-то. Это неприятно, но ничего не поделаешь. Таков календарь. Сразу после «Зенита» нам лететь на еще одну важнейшую игру с "Вольфсбургом", питерцы отправятся в Валенсию. Разумеется, команды даже на этом фоне будут стараться показать в очной встрече максимально качественный футбол.

    — С кем в «Зените» у вас самые товарищеские отношения? Рискну предположить, что с Артемом Дзюбой, а значит, это наверняка сулит журналистам пару шуточек в вашем с ним фирменном стиле…
    — Да, именно с Дзюбой. Периодически переписываемся с ним, ругаемся друг на друга, подкалываем. Но я не думаю, что на этот раз что-то просочится в прессу, потому что у нас будет очень много времени, чтобы лично высказать все друг другу в сборной.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      аршавец 12 сентября 2015, 18:19

      Варерий Газаев: "Гусев - отработаный материал"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      nice 12 сентября 2015, 14:02

      Василий лукавит. Достаточно вспомнить Семака.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11