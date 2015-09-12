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    УЕФА готовит масштабную антидопинговую проверку

    УЕФА с началом сезона-2015/16 запустил самую строгую в истории европейского футбола антидопинговую программу. Она включает в себя введение стероидного биологического паспорта Всемирного антидопингового агентства (WADA) с целью улучшения идентификации употребления данного вида веществ; укрепления правил, связанных с местонахождением команды и игроков; долгосрочного хранения образцов для обеспечения ретроспективной идентификации запрещенных веществ; а также с целью продолжения всеобъемлющей программы сбора анализов крови и мочи - как внетурнирных, так и внутритурнирных.
    По заверению УЕФА, в нынешнем сезоне реализация антидопинговой программы станет более скоординированной и умной. Этому в значительной степени будет способствовать заключение соглашений с национальными антидопинговыми агентствами стран, чьи клубы представлены в основной сетке Лиги чемпионов.
    Также сообщается, что ближе к финальной стадии чемпионата Европы-2016 УЕФА проведет крупнейшую предтурнирную проверку в истории. Начиная с 1 января 2016 года ее пройдут все футболисты, которые могут поехать на турнир в составе своих сборных. В ходе самого чемпионата после каждого матча будут проводиться аналитические проверки анализов крови и мочи. С учетом расширения числа участников чемпионата Европы до 24 команд, это будет самая масштабная антидопинговая программа в истории европейских чемпионатов.

    Источник: ТАСС

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    12.09.2015 10:47
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