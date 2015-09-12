Видеотрансляция матча «Амкар» - «Кубань» – на «Бомбардире»

Безвыигрышная серия "Кубани" достигла уже семи матчей. Однако игра подопечных Дмитрия Хохлова с ЦСКА вселяет надежды в сердца поклонников команды, что из Перми команда приедет с положительным результатом. "Амкар" явно не блещет в последних турах, набрав всего одно очко в четырех матчах и не продемонстрировав при этом внятной игры.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Кубань". Комментатор – Журин Владислав. Начало в 16:30, не пропустите!