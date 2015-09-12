Видеотрансляция матча «Эвертон» - «Челси» – на «Бомбардире»

"Челси" не лучшим образом начал сезон оказавшись во второй части турнирной таблицы. В четырех матчах аристократы пропустили девять мячей, а травма голкипера синих Тибо Куртуа может только усугубить проблемы команды в обороне. Матчи с "Эвертоном" традиционно непросто складываются для команды Жозе Моуринью. Исключение составляет минувший сезон, когда "Челси" отгрузил в ворота хозяев шесть мячей, однако повторения голевой феерии сегодня ожидать тяжело.

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