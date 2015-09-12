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    Иммобиле: «Судья не поставил чистый пенальти в ворота «Леванте»

    Нападающий "Севильи" Чиро Иммобиле считает, что решение арбитра повлияло на результат матча третьего тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:1). По мнению итальянца, рефери в концовке встречи не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

    "В эпизоде, когда я бил по воротам головой, соперник намеренно сыграл рукой в мяч. Это был чистейший пенальти, который мог кардинально изменить ход встречи. Как бы то ни было, этот матч позади, и теперь "Севилья" готовится к Лиге чемпионов", - сказал Иммобиле.

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    12.09.2015 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 сентября 2015, 11:23

      и это правда, там был чистый пеналь.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > dzvinka 12 сентября 2015, 13:05

      сори хотел + поставить!

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