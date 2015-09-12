Иммобиле: «Судья не поставил чистый пенальти в ворота «Леванте»

Нападающий "Севильи" Чиро Иммобиле считает, что решение арбитра повлияло на результат матча третьего тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:1). По мнению итальянца, рефери в концовке встречи не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

"В эпизоде, когда я бил по воротам головой, соперник намеренно сыграл рукой в мяч. Это был чистейший пенальти, который мог кардинально изменить ход встречи. Как бы то ни было, этот матч позади, и теперь "Севилья" готовится к Лиге чемпионов", - сказал Иммобиле.