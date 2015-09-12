Буссуфа: «В России я чувствую себя одиноко»

Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа в документальном фильме голландского телеканала NPO 3 «Футбольный миллионер с Востока» рассказал о своей жизни в России. Марокканец признался, что в последние годы чувствовал себя очень одиноко.

«В последние четыре года в России я чувствовал себя, как сейчас, очень одиноко. Когда рядом была семья – человек 15, – совсем другое дело, уютная атмосфера», – сказал Буссуфа.

Отметим, что в фильме присутствует фраза из окружения футболиста: «Москва стала для него тюрьмой. Он не может покинуть клуб. Русские непреклонны».