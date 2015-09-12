Видеотрансляция матча ЦСКА - «Зенит» – на «Бомбардире»

ЦСКА и "Зенит" не первый год являются главными претендентами на титул в РФПЛ. Матчи между непримиримыми соперниками всегда считаются центральными в чемпионате. Сегодня армейцы получат отличную возможность оторваться от соперника на девять очков. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий еще никогда не побеждал команды руководимые наставником "Зенита" Андре Виллаш-Боашем, но португалец из-за дисквалификации будет отсутствовать на тренерской скамейке комманды из Санкт-Петербурга.

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Зенит". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!