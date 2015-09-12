Бубнов: «ЦСКА может послать «Зенит» в глубокий нокдаун»

Эксперт Александр Бубнов дал прогноз на центральный матч восьмого тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит». Специалист счтает, что хозяева поля имеют больше шансов на успех.

"ЦСКА более сыгранная команда. Но если говорить о составе, то преимущество у армейцев только в средней линии. У «Зенита» там состав нестабилен, плюс он постоянно ротируется. Поэтому у «Зенита» и идут все проблемы – от средней линии. И получается, достаточно закрыть Дзюбу с Халком, у них игра рушится. Но там нестабильность в средней линии – и Шатов единственный, кто играет постоянно и хорошо. И проблемы есть в средней линии. У ЦСКА эта линия стабильна: Вернблум, Еременко, Дзагоев, Тошич. Натхо не попадает, сидит в запасе. Модель игры одна и та же, схема одна и та же. а у «Зенита» винегрет натуральный, они непредсказуемы. Другое дело, многое зависит от того, есть ли силы у команды – будут ли прессинговать?

Если говорить о прогнозе, то если бы я ставил, я бы выбирал между ничьей и победой ЦСКА. На «Зенит» бы не поставил. С другой стороны, если прибить «Зенит», то будет отрыв в 9 очков. Есть резон убить конкурента, послать в глубокий нокдаун"- сказал Бубнов.