Адвокат: «Большинство наших новичков в плохой физической форме»

Главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат прокомментировал текущее состояние своих подопечных.

«Думаю, состав у нас лучше, чем в прошлом году, но проблема в том, но новички поздновато к нам присоединились, и теперь нужно немного времени на то, чтобы команда сыгралась на всех позициях», - говорит Адвокат.

Трудность заключается в том, что новобранцы «Сандерленда» не получали в своих прошлых клубах игровой практики.

«Большинство футболистов, которых мы купили, не играли в своих клубах, и поэтому физически они отстают от многих игроков и команд. Им нужна игровая практика, что составляет некоторую трудность».