Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат: «Большинство наших новичков в плохой физической форме»

    Главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат прокомментировал текущее состояние своих подопечных.

    «Думаю, состав у нас лучше, чем в прошлом году, но проблема в том, но новички поздновато к нам присоединились, и теперь нужно немного времени на то, чтобы команда сыгралась на всех позициях», - говорит Адвокат.

    Трудность заключается в том, что новобранцы «Сандерленда» не получали в своих прошлых клубах игровой практики.

    «Большинство футболистов, которых мы купили, не играли в своих клубах, и поэтому физически они отстают от многих игроков и команд. Им нужна игровая практика, что составляет некоторую трудность».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 01:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11